Министр здравоохранения Дагестана подал в отставку

Джамалудин Гажиибрагимов (Фото: minzdravrd.ru)

Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов попросил освободить его от занимаемой должности. Об этом сообщил врио главы республики Сергей Меликов на совещании с республиканским кабмином, говорится на сайте правительства региона.

«Я не знаю, что повлияло [на просьбу Гаджиибрагимова об отставке]. То ли критика, которую я считаю объективной, то ли, может быть, тот темп работы, который мы пытаемся создать, в том числе на заседаниях оперативных штабов», — сказал Меликов. По его словам, если министр считает, что не способен справиться со стоящими перед ним задачами, то нужно дать ему возможность оставить пост. После этого врио главы Дагестана поручил председателю регионального правительства определиться с исполняющим обязанности министра.

РБК направил запрос в Минздрав России.

Гаджиибрагимов возглавил региональный минздрав в мае 2018 года. До этого он в течение 15 лет занимал разные должности в структуре республиканского управления ФСБ.

В мае 2020 года работа минздрава республики привлекла внимание президента России Владимира Путина, который поручил оказать региону финансовую поддержку и подготовить план по оказанию дополнительной помощи системе здравоохранения Дагестана, в том числе в решении кадрового вопроса.