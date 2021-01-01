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Министр здравоохранения Дагестана подал в отставку

Джамалудин Гажиибрагимов
Джамалудин Гажиибрагимов (Фото: minzdravrd.ru)

Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов попросил освободить его от занимаемой должности. Об этом сообщил врио главы республики Сергей Меликов на совещании с республиканским кабмином, говорится на сайте правительства региона.

«Я не знаю, что повлияло [на просьбу Гаджиибрагимова об отставке]. То ли критика, которую я считаю объективной, то ли, может быть, тот темп работы, который мы пытаемся создать, в том числе на заседаниях оперативных штабов», — сказал Меликов. По его словам, если министр считает, что не способен справиться со стоящими перед ним задачами, то нужно дать ему возможность оставить пост. После этого врио главы Дагестана поручил председателю регионального правительства определиться с исполняющим обязанности министра.

РБК направил запрос в Минздрав России.

Гаджиибрагимов возглавил региональный минздрав в мае 2018 года. До этого он в течение 15 лет занимал разные должности в структуре республиканского управления ФСБ.

В мае 2020 года работа минздрава республики привлекла внимание президента России Владимира Путина, который поручил оказать региону финансовую поддержку и подготовить план по оказанию дополнительной помощи системе здравоохранения Дагестана, в том числе в решении кадрового вопроса.

Заболевшего COVID-19 врио главы Дагестана перевезли на лечение в Москву
Общество
Сергей Меликов

В октябре Меликов также поручил Счетной палате региона проверить, как были потрачены средства, которые были выделены из бюджета на борьбу с COVID-19.

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На заседании штаба по противодействию COVID-19 в республике в середине декабря Меликов говорил, что в Дагестане наблюдается значительный рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, а также попросил его участников детально разобраться со всеми имеющимися проблемами, уделив особое внимание вопросам создания резервов медикаментов, коек и машин, на которых доставляют лекарства находящимся на амбулаторном лечении пациентам. Меликов также попросил главу минздрава подготовить подробную докладную с предложениями, как решить вопрос по кадровому обеспечению штатной численности больниц и провести совещание по вопросам лекарственного обеспечения ковидных клиник.

В тот же день министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов в интервью сайту Минздрава заявил, что «все стационары обеспечены медикаментами».

Согласно последним данным, в республике выявлено 22 044 заболевших COVID-19 (+155 за сутки), 18 941 человек выздоровел, 1073 умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Дагестан министр здравоохранения отставка
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