В двух странах Европы из-за COVID запретили передвижение между регионами

Фото: Eduardo Parra / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Испании и Хорватии с 23 декабря в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией вступает в силу запрет на передвижение между городами внутри стран.

Согласно распоряжению хорватских властей, ограничения продлятся до 8 января. Для людей, которые вынуждены по работе или в случае возникновения неотложных дел проехать в другой город, будут предусмотрены специальные пропуски. Помимо ограничения на передвижение между городами, власти также запретили устраивать в доме мероприятия численностью более десяти человек. В документе отмечается, что в одном помещении могут собраться не более двух семей. Публичные мероприятия в Хорватии разрешены. Таким образом, местные жители смогу посетить рождественские богослужения 24 и 25 декабря.

Аналогичные ограничения, связанные с передвижением между регионами, принял председатель правительства Испании Педро Санчес. Данные рекомендации были утверждены в Национальном плане. Они должны продлиться с 23 декабря по 6 января. Однако, как сообщает испанская газета El Pais, региональные власти могут адаптировать эти правила под себя. Ранее о намерении закрыть границу на въезд и выезд на время рождественских праздников заявили власти Валенсии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии в Испании коронавирус зафиксировали более чем у 1 млн 797,2 тыс заболевших. Скончались от заболевания более 48,9 тыс. больных. В Хорватии инфекцию выявили более чем у 195,7 тыс человек, жертвами эпидемии стали 3275 человек.