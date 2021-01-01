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Пандемия коронавируса ,  
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В двух странах Европы из-за COVID запретили передвижение между регионами

Фото: Eduardo Parra / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Eduardo Parra / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Испании и Хорватии с 23 декабря в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией вступает в силу запрет на передвижение между городами внутри стран.

Согласно распоряжению хорватских властей, ограничения продлятся до 8 января. Для людей, которые вынуждены по работе или в случае возникновения неотложных дел проехать в другой город, будут предусмотрены специальные пропуски. Помимо ограничения на передвижение между городами, власти также запретили устраивать в доме мероприятия численностью более десяти человек. В документе отмечается, что в одном помещении могут собраться не более двух семей. Публичные мероприятия в Хорватии разрешены. Таким образом, местные жители смогу посетить рождественские богослужения 24 и 25 декабря.

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Аналогичные ограничения, связанные с передвижением между регионами, принял председатель правительства Испании Педро Санчес. Данные рекомендации были утверждены в Национальном плане. Они должны продлиться с 23 декабря по 6 января. Однако, как сообщает испанская газета El Pais, региональные власти могут адаптировать эти правила под себя. Ранее о намерении закрыть границу на въезд и выезд на время рождественских праздников заявили власти Валенсии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии в Испании коронавирус зафиксировали более чем у 1 млн 797,2 тыс заболевших. Скончались от заболевания более 48,9 тыс. больных. В Хорватии инфекцию выявили более чем у 195,7 тыс человек, жертвами эпидемии стали 3275 человек.

С 16 декабря по 10 января власти Германии ужесточили ограничительные меры, чтобы снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. По словам канцлера Ангелы Меркель, в стране не будут работать магазины розничной торговли, кроме продуктовых и «реализующих товары повседневного пользования». Также закроются парикмахерские, косметические и массажные салоны, тату-салоны. Будет запрещена продажа пиротехники. Продолжат работать банки, аптеки, почтовые отделения, АЗС, автомастерские, зоомагазины, киоски с прессой.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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