Минобороны в формате «360 градусов» показало десантирование с парашютом

Видео: Министерство обороны РФ

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Министерство обороны России в формате сферической съемки сделало видеозапись десантирования с парашютом курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени К.К. Рокоссовского. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале ведомства.

Во время просмотра можно самостоятельно управлять камерой от первого лица и рассмотреть с разных сторон, как десантируется курсант.

«Благодаря новому формату создается впечатление полного погружения в происходящее на экране. Особый эффект достигается при просмотре видеоролика в очках или шлеме VR (виртуальной реальности)», — говорится в описании к видеоролику.