Путин отметил риски обострения ситуации в Закавказье и на Ближнем Востоке

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что риски обострения ситуации в Закавказье, на Ближнем Востоке и в ряде других регионов мира остаются высокими. Об этом глава государства рассказал на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России. Слова президента приводятся на сайте Кремля.

«Мы видим, что военно-политическая обстановка в мире остается сложной, высоки риски обострения ситуации в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Африке, в других регионах мира», — сказал глава государства.

Президент также указал на деградацию системы контроля над вооружениями.

«Под надуманными предлогами США уже вышли из договоров по ПРО, РСМД и по открытому небу. Нет определенности и в отношении Договора о СНВ, срок действия которого, как известно, истекает в феврале 2021 года. Мы неоднократно уже заявили о готовности продлить это соглашение, ответа — нет», — констатировал президент.

По его словам, российская сторона детально анализирует

текущую геостратегическую и военно-политическую ситуацию, а также прогнозирует возможные варианты ее развития.

Накануне в штаб-квартире Службы внешней разведки на мероприятии, посвященном ее столетию, Путин заявил, что тлеющие конфликты в соседних с Россией странах требуют более внимательной защиты границ. Президент отметил, что ФСБ и другим контртеррористическим ведомствам следует уделять наибольшее внимание информационной безопасности, борьбе с экстремизмом, терроризмом, коррупцией, а также преступлениям в сфере экономики.