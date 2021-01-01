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Россияне назвали желаемый размер пенсии

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Большинство участников опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir хотели бы получать пенсию в 30-45 тыс. руб. Об этом сообщает «РИА Новости».

Не меньше 45 тыс. руб. считают справедливым размером выплат 46,6% респондентов. На 30 тыс. согласны 29,1% опрошенных.

Исследование проводилось в ноябре, в нем приняли участие 1,5 тыс. человек со всей страны.

Больше 45 тыс. руб. в месяц в старости хотели бы получать 22,1%. Что касается нижней планки пенсии в 25 тыс. руб., ее пожелал только 1% участников исследования.

При этом желания россиян расходятся с их реальными ожиданиями. Большинство (52,3%) рассчитывают на пенсию примерно в 15 тыс. руб. Только каждый пятый ждет пенсию до 30 тыс., 4,3% собираются получать в старости до 45 тыс., и 4,3% — пенсию выше этой планки.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Жители Москвы заявили о более высоких требованиях. Среди респондентов из столицы 44% хотели бы пенсию в пределах 45 тыс., 38,5% — еще выше.

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В конце ноября опрос сервиса «Работу.ру» и НПФ Сбербанка показал, что самые большие пенсии себе хотят программисты, финансисты и строители. Большинство их представителей хотели бы получать больше 100 тыс. руб. в месяц. Медики, учителя, работники кафе и ресторанов, водители хотели бы получать от 40 тыс. до 50 тыс. в месяц.

пенсии опрос пенсионеры
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