Помпео назвал виновных в нападении на «зеленую зону» Багдада

Особо охраняемый «зеленый» район иракской столицы Багдад, где расположены иностранные и правительственные объекты, атаковали ополченцы, которых поддерживает Иран. Об этом написал в Tiwtter госсекретарь США Майк Помпео.

«Поддерживаемые Ираном ополченцы снова грубо и безрассудно атаковали Багдад, ранив мирных жителей Ирака», — заявил он.

Помпео назвал виновных «жестокими и коррумпированными преступниками». Иракский народ, по его словам, заслуживает, чтобы они предстали перед судом.

«Зеленая зона» Багдада была обстреляна ракетами 20 декабря, снаряды упали на территории жилого комплекса. Никто не погиб, повреждены дома и автомобили.