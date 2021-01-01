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Росреестр сообщил об увеличении земельного фонда

Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС
Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС

В России площадь земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в 2019 году увеличилась на 78,3 тыс. га, а площадь земель, принадлежащих организациям, — на 896,7 тыс. га, следует из государственного доклада о состоянии и использовании земель в стране в 2019 году, подготовленного Росреестром (есть у РБК).

Таким образом, общая площадь земель, которыми распоряжается государство и муниципальные образования, на 1 января 2020 года составила 1 579 514,5 тыс. га, или 92,2% от всей площади российского земельного фонда, а общая площадь земельных участков организаций — 21 859,2 тыс. га (1,3%).

Согласно докладу, площадь земельного фонда России на январь составила 1 712 519,1 тыс. га без учета внутренних морских вод и территориального моря.

При этом доля земельных участков, которыми владеют граждане, в соответствии с докладом, уменьшилась на 975,0 тыс. га и составила 111 145,4 тыс. га (6,5%). Речь идет о 55 регионах, в том числе Челябинской области (на 110,9 тыс. га), Ставропольском крае (на 64,7 тыс. га), Саратовской области (на 57,5 тыс. га), Алтайском крае (на 55,4 тыс. га), Липецкой области (на 51,4 тыс. га).

В Росреестре отмечают, что произошло перераспределение земель между группами людей, которое объясняется «выкупом юридическими лицами земельных участков, предоставленных им на праве пользования и аренды». Перераспределение также связано с передачей гражданами долей в общей собственности на земельный участок сельскохозяйственным предприятиям и «выкупом у граждан долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения».

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Фото:Наталья Гарнелис / ТАСС

Площадь земель населенных пунктов увеличилась на 0,24% — до 20 551,7 тыс. га. «Это объясняется результатами работ [совместно с регионами] по упорядочению, установлению и утверждению границ городских и сельских населенных пунктов», — пояснили в Росреестре. Их цель — заполнение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сведениями для формирования полного и точного реестра недвижимости и эффективного управления земельными ресурсами.

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Больше всего площадь земель населенных пунктов выросла в Краснодарском крае (на 10,9 тыс. га), Иркутской области (на 9 тыс. га), Приморском крае (на 4 тыс. га), Тульской области (на 3,9 тыс. га) и Башкирии (на 3,4 тыс. га). Уменьшилась площадь в Кемеровской (на 1,7 тыс. га), Оренбургской и Свердловской областях (на 1,2 тыс. га).

Кроме того, Росреестр в 2020 году по поручению премьер-министра Михаила Мишустина проанализировал эффективность использования земельных участков. Таким образом ведомство должно было определить, возможно ли использовать эти земли для жилищного строительства. Анализ показал, что под жилье могут быть отданы 5560 земельных участков и территорий общей площадью 107,18 тыс. га — вдвое больше целевого показателя национального проекта «Жилье и городская среда». «Данные сведения планируется предоставить гражданам и предпринимателям в рамках сервиса «Земля для стройки», который в том числе будет функционировать в рамках Публичной кадастровой карты, где в режиме онлайн им смогут воспользоваться все желающие», — говорится в сообщении.

В Росреестре сообщили, что планируется создать Единый информационный ресурс о земле и недвижимости (ЕИР). Как пояснили в ведомстве, он «позволит объединить разрозненные информационные ресурсы о земле государственных и муниципальных органов власти для повышения эффективности и качества предоставления услуг».

ЕИР будет основан на принцип «одного окна» для граждан и для инвесторов. В трех регионах — Иркутской области, Краснодарском и Пермском краях — планируется провести эксперимент по созданию единого ресурса. Помимо всего, появится сервис «Земля просто» — аналог «дальневосточного гектара»: пользователь сможет удаленно выбрать участок и поставить его на кадастровый учет. «То есть любой человек или заинтересованный инвестор сможет быстро оформить участок земли практически в режиме онлайн», отметили в ведомстве.

Росреестр земельные участки
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