Росреестр сообщил об увеличении земельного фонда

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В России площадь земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в 2019 году увеличилась на 78,3 тыс. га, а площадь земель, принадлежащих организациям, — на 896,7 тыс. га, следует из государственного доклада о состоянии и использовании земель в стране в 2019 году, подготовленного Росреестром (есть у РБК).

Таким образом, общая площадь земель, которыми распоряжается государство и муниципальные образования, на 1 января 2020 года составила 1 579 514,5 тыс. га, или 92,2% от всей площади российского земельного фонда, а общая площадь земельных участков организаций — 21 859,2 тыс. га (1,3%).

Согласно докладу, площадь земельного фонда России на январь составила 1 712 519,1 тыс. га без учета внутренних морских вод и территориального моря.

При этом доля земельных участков, которыми владеют граждане, в соответствии с докладом, уменьшилась на 975,0 тыс. га и составила 111 145,4 тыс. га (6,5%). Речь идет о 55 регионах, в том числе Челябинской области (на 110,9 тыс. га), Ставропольском крае (на 64,7 тыс. га), Саратовской области (на 57,5 тыс. га), Алтайском крае (на 55,4 тыс. га), Липецкой области (на 51,4 тыс. га).

В Росреестре отмечают, что произошло перераспределение земель между группами людей, которое объясняется «выкупом юридическими лицами земельных участков, предоставленных им на праве пользования и аренды». Перераспределение также связано с передачей гражданами долей в общей собственности на земельный участок сельскохозяйственным предприятиям и «выкупом у граждан долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения».