Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 73,32 (+0,34) Инвестиции, 18 дек, 13:49
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 89,83 (+0,54) Инвестиции, 18 дек, 13:49
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 декабря Общество, 12:54 НХЛ объявила дату начала нового сезона Спорт, 12:43 Песков объяснил реакцию Запада на российскую вакцину Политика, 12:39 Подземные воды, реагенты и тротуарная плитка: самый холодный мегаполис РБК и ДПиООС, 12:37 Американская авиабаза в Афганистане попала под ракетный обстрел Политика, 12:33 Как выбрать момент для инвестирования в криптовалюту. Главные правила Крипто, 12:27 Количество выявленных случаев COVID-19 в Индии превысило 10 млн Общество, 12:19 Красноярск после решения CAS лишили шансов на ЧМ по сноуборду Спорт, 12:17 Мурашко заявил о планах привить 60% взрослого населения России Общество, 12:06 Как переехать в Москву из Германии и разделить семью и бизнес РБК Стиль и Clarins, 11:48 Zoom сообщила о расследовании из-за связей с Китаем Политика, 11:48 Атомная подлодка «Казань» выполнила стрельбу «Ониксом» в Белом море Общество, 11:43 Головкин заявил о готовности провести третий бой с Альваресом Спорт, 11:40 В Подмосковье второй день подряд выявили рекордное число заболевших COVID Общество, 11:32
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,35 +0,71% EUR/RUB ₽89,82 +0,52% EUR/USD $1,22 -0,15%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Песков объяснил реакцию Запада на российскую вакцину

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Причиной неоднозначной реакции Запада на российскую вакцину может быть «недобросовестная конкуренция». Об этом в эфире программы «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Если коротко ответить, все очень просто: это конкуренция, не всегда добросовестная», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистки. По его словам, наработки НИЦ им. Гамалеи позволили быстро приступить к разработке вакцины, что стало угрозой для крупнейших производителей.

Песков также добавил, что Россия сейчас «не в моде на Западе», потому что она ставится «слишком хорошей».

Глава Центра им. Гамалеи сравнил сроки защиты вакцин «Спутник V» и Pfizer
Общество
Фото:Frank Augstein / Getty Images

Согласно подсчетам Bloomberg, российская вакцина «Спутник V» находится на седьмой строчке по востребованности в мире. Ее предзаказали 537,4 млн раз. Однако ее не планируют закупать европейские страны и США.

На первом месте по востребованности агентство поместило британскую вакцину AstraZeneca, в мире заказали 2,4 млрд доз данного препарата. Следом идут вакцины от производителя Novavax и Johnson & Johnson.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Читайте на РБК Pro
Куда заведет Volkswagen одержимость Илоном Маском С ним не договориться: как налоговые роботы вычисляют нарушителей Как поколение Z изменит рынок коммерческой недвижимости Психолог Сьюзан Дэвид: неверная мотивация — верный способ «сломать мозг»
коронавирус вакцина Дмитрий Песков
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,35 +0,71% EUR/RUB ₽89,82 +0,52% EUR/USD $1,22 -0,15%
Материалы по теме
За сутки от коронавируса умерли 585 россиян
Общество
Путин сообщил главам стран СНГ о скором появлении новых вакцин от COVID
Общество
Журнал Science признал вакцины от COVID-19 главным научным прорывом года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter