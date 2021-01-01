Песков объяснил реакцию Запада на российскую вакцину

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Причиной неоднозначной реакции Запада на российскую вакцину может быть «недобросовестная конкуренция». Об этом в эфире программы «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Если коротко ответить, все очень просто: это конкуренция, не всегда добросовестная», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистки. По его словам, наработки НИЦ им. Гамалеи позволили быстро приступить к разработке вакцины, что стало угрозой для крупнейших производителей.

Песков также добавил, что Россия сейчас «не в моде на Западе», потому что она ставится «слишком хорошей».

Согласно подсчетам Bloomberg, российская вакцина «Спутник V» находится на седьмой строчке по востребованности в мире. Ее предзаказали 537,4 млн раз. Однако ее не планируют закупать европейские страны и США.