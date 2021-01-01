В Китае заявили о необходимости носить маску после вакцинации от COVID

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Даже после вакцинации от COVID-19 необходимо соблюдать меры индивидуальной защиты, в том числе ношение масок. Об этом, как передает China Daily, заявил замглавы государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь.

Исинь рекомендовал носить маски, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки. По его словам, ни одна вакцина не может быть эффективна на 100%. «Прежде чем мы установим коллективный иммунитет, необходимо принять решительные меры по профилактике и контролю эпидемии для безопасности людей», — добавил он.

Китай ведет разработку собственной вакцины от COVID-19, Ad5-nCoV. Над ней работают компания CanSino Biologics и Институт биоинженерных исследований при Академии военно-медицинских наук.

В начале декабря к испытаниям китайском вакцины присоединилась Россия. Российский Минздрав выдал разрешение на участие в испытаниях 8 тыс. добровольцев.