«Победа» запустила рейсы из Москвы в Москву

Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», запустил полеты-экскурсии над городами Золотого кольца. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

«Не мы придумали выполнять такие полеты. Это общемировой тренд, который «Победа» решила поддержать. Есть авиапутешественники, которые готовы летать ради полета: им это доставляет удовольствие, как и нам», — рассказал он.

По словам представителя компании, билеты на экскурсионный полет были выкуплены за восемь минут, на второй — за шесть минут.

Собеседник агентства добавил, что первый рейс по маршруту «Москва — Москва» пройдет в субботу 19 декабря. Управлять самолетом будет Алексей Кочемасов, который совмещает работу пилотом с ведением подкаста «НЕБОнутые», а также личными блогами на платформах LiveJournal и YouTube.