«Победа» запустила рейсы из Москвы в Москву
«Не мы придумали выполнять такие полеты. Это общемировой тренд, который «Победа» решила поддержать. Есть авиапутешественники, которые готовы летать ради полета: им это доставляет удовольствие, как и нам», — рассказал он.
По словам представителя компании, билеты на экскурсионный полет были выкуплены за восемь минут, на второй — за шесть минут.
Собеседник агентства добавил, что первый рейс по маршруту «Москва — Москва» пройдет в субботу 19 декабря. Управлять самолетом будет Алексей Кочемасов, который совмещает работу пилотом с ведением подкаста «НЕБОнутые», а также личными блогами на платформах LiveJournal и YouTube.