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Общество ,  
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«Победа» запустила рейсы из Москвы в Москву

Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», запустил полеты-экскурсии над городами Золотого кольца. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

«Не мы придумали выполнять такие полеты. Это общемировой тренд, который «Победа» решила поддержать. Есть авиапутешественники, которые готовы летать ради полета: им это доставляет удовольствие, как и нам», — рассказал он.

По словам представителя компании, билеты на экскурсионный полет были выкуплены за восемь минут, на второй — за шесть минут.

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Фото:Марина Лысцева / ТАСС

Собеседник агентства добавил, что первый рейс по маршруту «Москва — Москва» пройдет в субботу 19 декабря. Управлять самолетом будет Алексей Кочемасов, который совмещает работу пилотом с ведением подкаста «НЕБОнутые», а также личными блогами на платформах LiveJournal и YouTube.

Компания также рассматривает возможность введения аналогичных рейсов и в других регионах России. «Многие захотели и в своих городах организовать подобные полеты», — пояснил представитель.

В декабре авиакомпания «Победа» отменила около 30% всех рейсов. Это произошло из-за неготовности навигационных баз данных к вводу новой структуры воздушного пространства в европейской части России, которая начала действовать с 3 декабря. По данным Росавиации, это нововведение позволит сократить загруженность авадиспетчеров на 50%, а задержки из-за маневрирования самолета перед заходом на посадку более чем на 70%.

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