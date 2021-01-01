Журнал Science признал вакцины от COVID-19 главным научным прорывом года

Американский журнал Science назвал вакцины против коронавируса главным научным прорывом 2020 года. Об этом говорится в статье на сайте издания.

Science, одно из ведущих научных изданий мира, каждый год публикует список из десяти важнейших открытий или прорывов в науке.

«В этом году мы хорошо осознавали, что главный научный прорыв будет так или иначе связан с коронавирусом, однако только в последние недели нам стало ясно, что этой чести удостоятся высокоэффективные вакцины от COVID-19», — пишет главный редактор Science Голден Торп.

По его словам, долгое время казалось, что на скорое появление вакцин можно не надеяться, однако процесс вакцинации населения Земли уже фактически начался.