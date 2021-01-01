Контейнеровоз с коммерческим грузом застрял во льдах Енисейского залива

Контейнеровоз «Спарта-3» застрял во льдах Енисейского залива (Красноярский край), членам экипажа ничего не угрожает, сообщили ТАСС в компании «Оборонлогистика», являющейся оператором судна.

«По состоянию на 18:00 17 декабря 2020 года, в связи с ухудшившейся ледовой обстановкой судно дрейфует в Енисейском заливе. Руководством компании налажено взаимодействие с ФГУП «Атомфлот», — сказали в компании.

Контейнеровоз совершал коммерческий рейс из порта Дудинка Северного морского пути в Архангельск.

В компании сообщили, что у экипажа «Спарта-3» есть продовольственные запасы и запас топлива, связь с капитаном поддерживается.