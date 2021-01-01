«Ростех» назвал сроки первого полета Ил-114-300 с обновленным фюзеляжем

Ил-114-300 (Фото: Ростех)

Первый полет регионального турбовинтового Ил-114-300 с новым фюзеляжем запланирован на следующий год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

В государственной корпорации сообщили, что новый серийный образец находится «в высокой степени готовности» на серийном заводе в Луховицах. «В соответствии с графиком его первый полет состоится в следующем году, — сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в корпорации, для того чтобы ускорить реализацию программы Ил-114-300, для создания опытного образца с новыми системами был использован фюзеляж из ранее изготовленного задела. «Кроме фюзеляжа, в этом самолете нет ничего от предыдущей модели. То есть, по сути, это совсем другой самолет», — добавили в «Ростехе».

Накануне Ил-114-300 совершил свой первый полет для проверки работы всех систем воздушного судна, в том числе новых российских двигателей ТВ7-117СТ-01, а также устойчивости и управляемости самолета. ТАСС уточняет, что в этой версии самолета использовался планер от предыдущей версии, но при этом были установлены новое оборудование, авионика и двигатели.