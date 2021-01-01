Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 72,98 (-0,44) Инвестиции, 14:26
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 89,29 (-0,03) Инвестиции, 14:26
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу кировского «пьяного» мальчика Общество, 18:07 Chery в 2021 году привезет в Россию два новых премиальных кроссовера Авто, 18:02 Почему люди хотят получать услуги, не общаясь с другими людьми РБК и Intel NUC, 17:57 В новом фильме Гамлет станет женщиной Стиль, 17:54 «Ростех» назвал сроки первого полета Ил-114-300 с обновленным фюзеляжем Технологии и медиа, 17:52 Пять принципов построения команды от Heineken Pro, 17:44 Путин назвал секрет семейного счастья Политика, 17:42 Что пообещал Путин Россиянам 17:41 Благотворительность или фейк? Как не пожертвовать мошенникам Социальная экономика, 17:40  Как закрыть 18 магазинов и вырасти на 40% в пандемию РБК и Amway, 17:40 CAS на 2 года запретил российским спортсменам выступать под своим флагом Спорт, 17:37 Путин подписал указ о выплате семьям с детьми до 8 лет по 5 тыс. руб. Политика, 17:35 Какие конкурсы и олимпиады помогают школьникам поступить в престижный вуз РБК и АНО «РСВ», 17:28 Bloomberg узнал о сигнале из ЕС в США о влиянии Дерипаски на UC Rusal Бизнес, 17:27
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,93 -0,57% EUR/RUB ₽89,34 -0,05% EUR/USD $1,23 +0,48%
Технологии и медиа ,  
0 

«Ростех» назвал сроки первого полета Ил-114-300 с обновленным фюзеляжем

Ил-114-300
Ил-114-300 (Фото: Ростех)

Первый полет регионального турбовинтового Ил-114-300 с новым фюзеляжем запланирован на следующий год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

В государственной корпорации сообщили, что новый серийный образец находится «в высокой степени готовности» на серийном заводе в Луховицах. «В соответствии с графиком его первый полет состоится в следующем году, — сообщили в пресс-службе.

Новый российский лайнер Ил-114-300 совершил первый полет
Общество
Самолет Ил-114-300

Как пояснили в корпорации, для того чтобы ускорить реализацию программы Ил-114-300, для создания опытного образца с новыми системами был использован фюзеляж из ранее изготовленного задела. «Кроме фюзеляжа, в этом самолете нет ничего от предыдущей модели. То есть, по сути, это совсем другой самолет», — добавили в «Ростехе».

Накануне Ил-114-300 совершил свой первый полет для проверки работы всех систем воздушного судна, в том числе новых российских двигателей ТВ7-117СТ-01, а также устойчивости и управляемости самолета. ТАСС уточняет, что в этой версии самолета использовался планер от предыдущей версии, но при этом были установлены новое оборудование, авионика и двигатели.

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что самолет не требователен к уровню оборудования аэродромов, а также приспособлен к эксплуатации в суровых условиях. По его словам, в 2022 году планируется завершить сертификацию Ил-114-300, а с 2023 года — начать его серийные поставки перевозчикам.

Ростех российский самолет Сергей Чемезов
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,94 -0,56% EUR/RUB ₽89,37 -0,02% EUR/USD $1,23 +0,46%
Материалы по теме
Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США над Беринговым морем
Политика
Самолет Ан-24 из-за неисправности двигателя вернулся в аэропорт Якутска
Общество
Минпромторг решил возобновить производство «самолета-такси» Ил-103
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter