Путин прокомментировал жалобы студентов на оплату дистанционной учебы

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Президент России Владимир Путин заявил, что понимает претензии студентов, оспаривающих плату за дистанционное обучение, однако зарплаты преподавателям сокращать нельзя. Об этом он заявил во время ежегодной пресс-конференции, трансляцию ведет РБК.

Глава государства отметил, что студенты жалуются на падение качества образования в условиях дистанционного обучения, введенного из-за пандемии коронавиурсной инфекции. По словам президента, некоторые даже обращаются в суд, говоря, что не получают образование того качества, за которое заплатили.

«Я понимаю, что они имеют в виду. Я в известной степени разделяю их отношение к этому вопросу», — сказал Путин.

В то же время он отметил, что есть и другая сторона медали. Президент объяснил, что преподаватели при дистанционном обучении продолжают проводить занятия и должны получать за это зарплату.