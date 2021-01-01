Путин прокомментировал жалобы студентов на оплату дистанционной учебы
Президент России Владимир Путин заявил, что понимает претензии студентов, оспаривающих плату за дистанционное обучение, однако зарплаты преподавателям сокращать нельзя. Об этом он заявил во время ежегодной пресс-конференции, трансляцию ведет РБК.
Глава государства отметил, что студенты жалуются на падение качества образования в условиях дистанционного обучения, введенного из-за пандемии коронавиурсной инфекции. По словам президента, некоторые даже обращаются в суд, говоря, что не получают образование того качества, за которое заплатили.
«Я понимаю, что они имеют в виду. Я в известной степени разделяю их отношение к этому вопросу», — сказал Путин.
В то же время он отметил, что есть и другая сторона медали. Президент объяснил, что преподаватели при дистанционном обучении продолжают проводить занятия и должны получать за это зарплату.