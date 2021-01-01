МВД Чечни сообщило детали о напавших на полицейских

Фото: Никита Попов / РБК

Нападение на полицейских в Чечне совершили жители села Цоци-Юрт Курчалоевского района и села Октябрьское Шалинского района республики. Об этом сообщает МВД по Чечне.

В ведомстве отметили, что ночью сотрудники патрульно-постовой службы полиции по Курчалоевскому району попытались остановить автомобиль Lada. Однако находящиеся в машине проигнорировали требование правоохранителей.

«Неизвестные попытались скрыться, открыли огонь по полицейским из автоматического оружия и бросили в их сторону самодельное взрывное устройство, которое взорвалось», — сообщил в МВД республики.

Сотрудники полиции застрелили нарушителей. Сами они не пострадали.