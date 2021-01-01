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МВД Чечни сообщило детали о напавших на полицейских

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Нападение на полицейских в Чечне совершили жители села Цоци-Юрт Курчалоевского района и села Октябрьское Шалинского района республики. Об этом сообщает МВД по Чечне.

В ведомстве отметили, что ночью сотрудники патрульно-постовой службы полиции по Курчалоевскому району попытались остановить автомобиль Lada. Однако находящиеся в машине проигнорировали требование правоохранителей.

«Неизвестные попытались скрыться, открыли огонь по полицейским из автоматического оружия и бросили в их сторону самодельное взрывное устройство, которое взорвалось», — сообщил в МВД республики.

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Фото:Максим Коротченко / ТАСС

Сотрудники полиции застрелили нарушителей. Сами они не пострадали.

Ранее об этом инциденте сообщали «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Собеседник «Интерфакса» говорил, что нарушители открыли огонь по правоохранителям во время погони.

Чечня нападение полицейские
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