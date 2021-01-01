В Бразилии коронавирусом заразились более семи млн человек

За минувшие сутки в Бразилии коронавирусную инфекцию обнаружили у 70 547 человек. Таким образом, общее число зараженных в стране за время пандемии составило 7 040 608 человек. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения южноамериканской республики.

При этом выздоровели 6 132 683 человека, 724 190 пациентов остаются под наблюдением медиков, еще 183 735 человек умерли. При этом 936 летальных исходов были зарегистрированы только за прошедшие сутки.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, по числу государств с самым высоким уровнем заболеваемости Бразилия находится на третьем месте после США (16,9 млн) и Индии (9,9 млн). В пятерку стран с самым большим числом зараженных также вошли Россия (2,7 млн) и Франция (2,4 млн).

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за прошедшую неделю, с 7 по 13 декабря, в мире еще 4,3 млн человек заразились коронавирусом. Это рекордный показатель с начала пандемии. До этого максимум был зарегистрирован в период с 16 по 22 ноября — 4 млн человек.