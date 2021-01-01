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Пандемия коронавируса ,  
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В Бразилии коронавирусом заразились более семи млн человек

За минувшие сутки в Бразилии коронавирусную инфекцию обнаружили у 70 547 человек. Таким образом, общее число зараженных в стране за время пандемии составило 7 040 608 человек. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения южноамериканской республики.

При этом выздоровели 6 132 683 человека, 724 190 пациентов остаются под наблюдением медиков, еще 183 735 человек умерли. При этом 936 летальных исходов были зарегистрированы только за прошедшие сутки.

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Фото:Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

По данным американского Университета Джона Хопкинса, по числу государств с самым высоким уровнем заболеваемости Бразилия находится на третьем месте после США (16,9 млн) и Индии (9,9 млн). В пятерку стран с самым большим числом зараженных также вошли Россия (2,7 млн) и Франция (2,4 млн).

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за прошедшую неделю, с 7 по 13 декабря, в мире еще 4,3 млн человек заразились коронавирусом. Это рекордный показатель с начала пандемии. До этого максимум был зарегистрирован в период с 16 по 22 ноября — 4 млн человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Бразилия коронавирус
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