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В Москве от коронавируса умер художник и рок-музыкант Свен Гундлах

Свен Гундлах
Свен Гундлах (Фото: artvrubel / Facebook)

В Москве от коронавирусной инфекции умер Свен Гундлах, художник и один из создателей советской арт-группы «Мухомор» и рок-группы «Среднерусская возвышенность». Об этом сообщил РБК художник Юрий Альберт.

«В конце ноября Свена забрали в ковид-центр на ВДНХ, потом перевели в реанимацию, ввели в искусственную кому. Он из нее уже не вышел», — рассказал РБК участник группы «Мухомор» Сергей Мироненко.

Другой участник группы Владимир Мироненко писал 12 декабря в Facebook, что у музыканта диагностировали большое поражение легких. «Плохо работают почки и печень», — уточнял Мироненко.

По его словам, 61-летний Гундлах мог заразиться в церкви от прихожан. В конце жизни художник обратился к православию и стал петь в деревенском церковном хоре.

Музыкант родился в Москве в 1959 году. Учился в Московском полиграфическом институте на отделении книжной графики, а также на факультете теории и истории искусства Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина. В 1986 году Гундлах стал одним из основателей рок-группы «Среднерусская возвышенность». 

коронавирус музыкант смерть
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