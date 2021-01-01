Pinterest заплатил $20 млн из-за иска о гендерной дискриминации

В августе 2020 года Броугер опубликовала текст, в котором обвинила руководство Pinterest в гендерной дискриминации. Она рассказала, что ее заработная плата была ниже, чем у ее коллег мужчин. Также, по ее словам, один создателей компании Бен Зильберман выделял среди сотрудников нескольких мужчин, мнение которых он учитывал в ходе рабочего процесса. Остальных сотрудников, в том числе Броугер, он игнорировал.

Позднее Броугер сообщила, что намерена подать в суд на компанию. Тогда ее поддержали еще две сотрудницы Pinterest, которые рассказали, что им занизили заработную плату. Кроме того, женщины сообщили, что пытались обсудить данную проблему с коллегами из отдела кадров, однако их замечания были проигнорированы.

Летом бывшая стажер SpaceX Джулия Кроулифаренга направила иск, в котором заявляла, что компания из мести за жалобу на гендерную дискриминацию не взяла ее на работу. Как сообщали СМИ, Кроулифаренга проходила в SpaceX стажировку, во время которой столкнулась с домогательствами со стороны одного из менеджеров в двигательном отделе. Девушка обратилась в отдел кадров, однако вместо решения проблемы получила негативный отзыв о своей работе.