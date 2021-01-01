В Калининградской области введут новые ограничения из-за COVID-19

В связи с ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией в Калининградской области введут ряд новых ограничительных мер с 28 декабря по 17 января. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«Мы вынуждены принять такие серьезные меры, чтобы сберечь здоровье и сохранить сотни жизней жителей региона. В это время с особой строгостью будем следить за соблюдением организациями ограничений по работе, контролировать масочный режим в торговых объектах и на транспорте», — объяснил глава региона Антон Алиханов.

В частности, будут закрыты все парикмахерские, бьюти-студии, бани, сауны, SPA-центры, кинотеатры, театры, музеи, дома культуры, крытые спортивные объекты и фитнес-центры. Кроме того, работу прекратят все торговые центры и магазины, кроме продуктовых, зоомагазинов и аптек.

Также на этот период власти региона отправили всех школьников на каникулы. Детские сады продолжат работу с 28 по 31 декабря и с 11 по 17 января, но только с 50% нагрузкой. В сообщении уточнили, что места будут представляться только тем детям, у которых работают оба родителя.