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Пандемия коронавируса ,  
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В Калининградской области введут новые ограничения из-за COVID-19

В связи с ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией в Калининградской области введут ряд новых ограничительных мер с 28 декабря по 17 января. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«Мы вынуждены принять такие серьезные меры, чтобы сберечь здоровье и сохранить сотни жизней жителей региона. В это время с особой строгостью будем следить за соблюдением организациями ограничений по работе, контролировать масочный режим в торговых объектах и на транспорте», — объяснил глава региона Антон Алиханов.

В частности, будут закрыты все парикмахерские, бьюти-студии, бани, сауны, SPA-центры, кинотеатры, театры, музеи, дома культуры, крытые спортивные объекты и фитнес-центры. Кроме того, работу прекратят все торговые центры и магазины, кроме продуктовых, зоомагазинов и аптек.

Также на этот период власти региона отправили всех школьников на каникулы. Детские сады продолжат работу с 28 по 31 декабря и с 11 по 17 января, но только с 50% нагрузкой. В сообщении уточнили, что места будут представляться только тем детям, у которых работают оба родителя.

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Антон Алиханов

Власти подчеркнули, что все культурные и спортивные мероприятия на указанный период будут отменены. Кроме того, позднее будет принято решение об ограничении работы заведений общественного питания. До тех пор бары, кафе и рестораны могут работать в период с 06:00 до 23:00 и с загруженностью не более 50%.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями будет продлен до 31 января. Соответствующее постановление по ужесточению ограничительных мер будет принято в ближайшее время.

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По данным правительства региона, за время пандемии в Калининградской области обнаружили 14 281 случай заражения COVID-19. Более 10 тыс. человек выздоровели, 6 041 пока остаются под медицинским наблюдением, 141 пациент умер.

Как сообщает оперативный штаб, за последние сутки в области коронавирусом заразились еще 203 человека. Накануне было зарегистрировано 215 случаев. Таким образом, вот уже дне недели в регионе ежедневно заболевает более 200 человек, что является рекордным показателем за время пандемии.

коронавирус ограничения Калининградская область
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