В ВОЗ сообщили об иммунитете Санты-Клауса к коронавирусу

Санта-Клаус сможет доставить рождественские подарки всем детям мира, так как обладает иммунитетом к коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

«Я понимаю тревогу детей, которые волнуются, что Санта-Клаус не сможет прийти, ведь он является пожилым и входит в группу риска. Но могу вам сказать, что у него есть иммунитет. Мы недавно с ним общались, он прекрасно себя чувствует. Миссис Клаус тоже в порядке», — рассказала она.

Ван Керкхове также добавила, что мировые лидеры специально ослабили ограничительные меры по борьбе с COVID-19 перед праздниками, чтобы Санта-Клаус смог свободно пересекать воздушные границы государств и доставлять подарки детям.

При этом эксперт призвала серьезно относиться к коронавирусу. Она попросила детей соблюдать правила социальной дистанции и слушаться родителей.