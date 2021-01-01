СМИ узнали о совете ЦБ брокерам не продавать россиянам сложные продукты

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Российски банки и финансовые группы начали получать рекомендации из ЦБ не продавать физическим лицам сложные финансовые продукты. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Собеседник издания заявил, что представители Центробанка не приводят никаких официальных оснований для прекращения такого рода услуг — писем, приказа регулятора. «Говорят, все будет, но продавать прекращайте сейчас», — рассказал источник в крупном брокере.

Другой собеседник «Коммерсанта» отметил, что ЦБ рекомендовал не продавать гражданам продукты без защиты капитала, инвестиционные облигации со стопроцентной защитой, репо, производные финансовые инструменты.

РБК направил запрос в Банк России.