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Финансы ,  
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СМИ узнали о совете ЦБ брокерам не продавать россиянам сложные продукты

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Российски банки и финансовые группы начали получать рекомендации из ЦБ не продавать физическим лицам сложные финансовые продукты. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Собеседник издания заявил, что представители Центробанка не приводят никаких официальных оснований для прекращения такого рода услуг — писем, приказа регулятора. «Говорят, все будет, но продавать прекращайте сейчас», — рассказал источник в крупном брокере.

Другой собеседник «Коммерсанта» отметил, что ЦБ рекомендовал не продавать гражданам продукты без защиты капитала, инвестиционные облигации со стопроцентной защитой, репо, производные финансовые инструменты.

РБК направил запрос в Банк России.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

На прошлой неделе с резкой критикой в адрес посредников при продаже сложных финансовых продуктов выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Председатель ЦБ отметила, что банки злоупотребляют отсрочкой до 2022 года (тогда должны вступить в силу новые правила продажи продуктов неопытным инвесторам).

«Сейчас мы видим, как финансовые организации стараются использовать тот срок, который был дан на адаптацию, чтобы, извините за выражение, «впарить» людям продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов», — сказала Набиуллина.

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В связи с этим ЦБ выступил с предложением на полтора-два года ограничить продажу сложных продуктов неквалифицированным инвесторам, пока не заработает соответствующий механизм их тестирования и квалификации. Инициатива направлена на защиту этих людей от рисков, которые они не могут оценить.

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Эльвира Набиуллина

Как пишет «Коммерсантъ», на этой неделе участники рынка собираются сформировать свою позицию и доказать Центробанку, что проблема не в сложных финансовых продуктах, а в недобросовестных продажах со стороны некоторых участников рынка игроков.

На прошлой неделе регулятор также предложил ужесточить для банков правила продажи небанковских продуктов и услуг. Для этого готовится законопроект, вводящий паспорта финансовых продуктов, или ключевых информационных документов (КИД).

В них будут подробно описываться суть финансового инструмента, условия вложения средств, гарантии, риски и все возможные комиссии. Эти памятки банки должны будут передавать клиентам до заключения договоров. В ЦБ считают, что таким образом потребители будут лучше защищены и получат правильные ожидания от разных финансовых операций.

Центробанк инвестиции банки брокеры
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