Шатилова рассказала о болезни Хорошевцева

Анна Шатилова (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Скончавшийся сегодня народный артист Евгений Хорошевцев два года назад перенес операцию на позвоночнике, после чего у него начала развиваться болезнь Паркинсона. Об этом в интервью телеканалу РЕН ТВ рассказала его коллега, диктор Анна Шатилова.

«Я думаю, что это результат той операции. Последние два года он уже не мог сам держать листы с текстом во время работы на Красной площади. Редакторы держали», — добавила она.

Шатилова также отметила, что Хорошевцев был человеком с юмором и «дарил хорошее настроение».

Вдова Хорошевцева Елена Стружкина сообщила ТАСС, что он умер от последствий коронавируса. «Врачи говорят, что на этом фоне развилась сердечная недостаточность. Он заболел в ноябре, где-то 12 числа. У него масса заболеваний», — сказала она.