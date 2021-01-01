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Шатилова рассказала о болезни Хорошевцева

Анна Шатилова
Анна Шатилова (Фото: Юрий Машков / ТАСС)
Скончавшийся сегодня народный артист Евгений Хорошевцев два года назад перенес операцию на позвоночнике, после чего у него начала развиваться болезнь Паркинсона. Об этом в интервью телеканалу РЕН ТВ рассказала его коллега, диктор Анна Шатилова.

«Я думаю, что это результат той операции. Последние два года он уже не мог сам держать листы с текстом во время работы на Красной площади. Редакторы держали», — добавила она.

Шатилова также отметила, что Хорошевцев был человеком с юмором и «дарил хорошее настроение».

Вдова Хорошевцева Елена Стружкина сообщила ТАСС, что он умер от последствий коронавируса. «Врачи говорят, что на этом фоне развилась сердечная недостаточность. Он заболел в ноябре, где-то 12 числа. У него масса заболеваний», — сказала она.

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Евгений Хорошевцев

О смерти Евгения Хорошевцева на 77-м году жизни ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким диктора.

Хорошевцев занимался театральным искусством с девяти дет. С 1968 года он вел праздничные демонстрации совместно с диктором Юрием Левитаном. Протокольные мероприятия президента России Хорошевцев вел с 2000 года.

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