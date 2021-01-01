Шатилова рассказала о болезни Хорошевцева
«Я думаю, что это результат той операции. Последние два года он уже не мог сам держать листы с текстом во время работы на Красной площади. Редакторы держали», — добавила она.
Шатилова также отметила, что Хорошевцев был человеком с юмором и «дарил хорошее настроение».
Вдова Хорошевцева Елена Стружкина сообщила ТАСС, что он умер от последствий коронавируса. «Врачи говорят, что на этом фоне развилась сердечная недостаточность. Он заболел в ноябре, где-то 12 числа. У него масса заболеваний», — сказала она.