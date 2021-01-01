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Пандемия коронавируса ,  
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Специалисты оценили данные о способности зубной пасты уничтожать COVID-19

Фото: Christof Koepsel / Getty Images
Фото: Christof Koepsel / Getty Images

Зубные пасты и ополаскиватели могут уничтожить до 99,9% коронавируса, находящегося в полости рта, однако уже больного человека это не вылечит, поскольку вирус распространился по организму за пределы носоглотки. Об этом рассказал РБК ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов.

11 декабря на сайте в медицинском журнале Британской стоматологической ассоциации British Dental Journal было опубликовано исследование, согласно которому зубные пасты, содержащие цинк или олово, могут нейтрализовать коронавирус на 99,9% за две минуты.

Также среди эффективных средств исследователи выделили средства с хлоридом цетилпиридиния — элементом, входящим в состав ополаскивателей для полости рта, спреев, пастилок и зубных паст. Ему на уничтожение коронавируса потребовалось 30 секунд.

«Цифра в 99,9% процента, достаточно внушительная в бытовом рассуждении, в микробиологии играет другую роль. Приведу простой пример — у меня на пике инфекции в смыве ротоглотки отбиралась проба, которая соответствовала миллиону миллионов частиц вируса в одном миллилитре. Если это количество уменьшить на 99,9%, то еще тысяча миллионов останется, а этого более чем достаточно для того, чтобы заразиться», — заявил он.

Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две минуты
Общество
Фото:Luis Hidalgo / AP

В то же время Чепурнов отметил, что данные меры могут помочь при профилактике. В частности, меньшее количество вируса в носоглотке уже болеющего человека способно уменьшить его заразность, так как уменьшит количество частиц вируса в среде вокруг вокруг больного, которое может выбрасываться, например, при разговоре.

«Это, возможно, будет работать как профилактическое средство для еще не заразившихся, если предположить, что человек где-то оказался в сомнительной ситуации, пришел и прополоскал роль предложенными препаратами», — добавил он.

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Специалист обратил внимание и на то, что исследование проводилось с участием Colgate — одного из брендов, производящих жидкости для ополаскивания полости рта и заинтересованных в продвижении своей продукции как эффективной против коронавирусной инфекции.

«Если бы исследование проводилось не с участием Colgate, а, скажем, с Johnsohn and Johnson, который выпускает Listerine, тоже очень популярный ополаскиватель, то мы бы получили похожие результаты исследования. Например, было исследование, которое доказывало его эффективность против герпеса и ряда вирусов гриппа. В целом, это все работает, но очень недолго», — заявил Чепурнов.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в разговоре с РБК усомнился в том, что средства для обработки полости рта могут эффективно противостоять коронавирусной инфекции.

«Применили пасту, но через несколько минут эффект исчезнет. Много есть средств, способных продезинфицировать полость рта — смородиновый сок, разные спирты. Что касается профилактики, то тут я отвечу шуткой — лучше коньячком или водочкой рот прополоскать, какие тут проблемы», — заявил он.

коронавирус зубная паста профилактика новости
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