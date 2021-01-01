Специалисты оценили данные о способности зубной пасты уничтожать COVID-19

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Зубные пасты и ополаскиватели могут уничтожить до 99,9% коронавируса, находящегося в полости рта, однако уже больного человека это не вылечит, поскольку вирус распространился по организму за пределы носоглотки. Об этом рассказал РБК ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов.

11 декабря на сайте в медицинском журнале Британской стоматологической ассоциации British Dental Journal было опубликовано исследование, согласно которому зубные пасты, содержащие цинк или олово, могут нейтрализовать коронавирус на 99,9% за две минуты.

Также среди эффективных средств исследователи выделили средства с хлоридом цетилпиридиния — элементом, входящим в состав ополаскивателей для полости рта, спреев, пастилок и зубных паст. Ему на уничтожение коронавируса потребовалось 30 секунд.

«Цифра в 99,9% процента, достаточно внушительная в бытовом рассуждении, в микробиологии играет другую роль. Приведу простой пример — у меня на пике инфекции в смыве ротоглотки отбиралась проба, которая соответствовала миллиону миллионов частиц вируса в одном миллилитре. Если это количество уменьшить на 99,9%, то еще тысяча миллионов останется, а этого более чем достаточно для того, чтобы заразиться», — заявил он.