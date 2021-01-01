Стали известны дата и место прощания с Гафтом

Валентин Гафт (Фото: АГН «Москва»)

Прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом, скончавшимся на 86-м году жизни, состоится 15 декабря в театре «Современник». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вдову актера Ольгу Остроумову.

«В «Современнике» с 10:00, наверное, до 12:00. Во вторник», — сказала она на вопрос о времени и месте прощания.

Ранее источник РБК сообщил, что Гафта похоронят в Москве, на Троекуровском кладбище, 15 декабря. При этом он уточнял, что это еще не окончательная информация. Позже директор театра Игорь Попов подтвердил «РИА Новости», что похороны пройдут 15 декабря.

Валентин Гафт умер от инсульта 12 декабря. Артист был известен своими ролями в фильмах «Чародеи», «Небеса обетованные», «Семнадцать мгновений весны», «12» и других. В театре «Современнник» он играл с 1969 года.