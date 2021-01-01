Киев осудил расширение санкционного списка России против Украины

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с расширением Россией санкционного списка против Киева, говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

«МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества», — заявили в МИД, назвав решение Москвы «продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях».

Дипломаты отметили, что Киев оставляет за собой право на ответные меры против России «в соответствии с нормами и принципами международного права».

Премьер-министр Михаил Мишустин 11 декабря обновил черный список в отношении Украины. В него попали в том числе спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, а также депутаты президентской фракции «Слуга народа» Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Гео Лерос и Ольга Василевская-Смаглюк. Всего в список включены 849 человек.