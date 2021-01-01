Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 73,12 (-0,59) Инвестиции, 11 дек, 13:30
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 88,77 (-0,36) Инвестиции, 11 дек, 13:30
Греция продлила до 7 января разрешение на въезд для россиян Политика, 03:59 Киев осудил расширение санкционного списка России против Украины Политика, 03:21 Власти США раскрыли планы по первому этапу вакцинации от коронавируса Общество, 03:19 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 02:45 Джошуа победил Пулева и защитил титулы чемпиона мира по боксу Спорт, 02:40 Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 16 млн Общество, 02:31 В Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,9 Общество, 01:58 Футбольный «Спартак» обвинил тренера «Сочи» в национализме Спорт, 01:42 Патриарх Кирилл попросил прихожан стать донорами плазмы крови Общество, 01:36 Как дать дизайнерским вещам из шкафа вторую жизнь РБК Стиль и Clarins, 01:28 Вильфанд пообещал оттепель в регионах Центрального федерального округа Общество, 01:27 СМИ сообщили о возобновлении рейсов «Аэрофлота» в Хельсинки Общество, 00:55 Глава BioNTech назвал вероятный период спада пандемии COVID-19 Общество, 00:28 Федеральный суд в Висконсине отклонил иск Трампа Политика, 00:21
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Политика ,  
0 

Киев осудил расширение санкционного списка России против Украины

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с расширением Россией санкционного списка против Киева, говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

«МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества», — заявили в МИД, назвав решение Москвы «продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях».

Дипломаты отметили, что Киев оставляет за собой право на ответные меры против России «в соответствии с нормами и принципами международного права».

Евросоюз решил продлить санкции против России
Политика
Фото:Olivier Matthys / AP

Премьер-министр Михаил Мишустин 11 декабря обновил черный список в отношении Украины. В него попали в том числе спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, а также депутаты президентской фракции «Слуга народа» Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Гео Лерос и Ольга Василевская-Смаглюк. Всего в список включены 849 человек.

Осенью 2018 года под российские санкции попали 322 человека и 68 компаний. Среди тех, кто оказался в санкционном списке, были глава МВД Украины Арсен Аваков, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, а также Алексей Порошенко, чьи данные совпадают с данными сына украинского экс-президента Петра Порошенко.

Кроме того, под ограничения попали структуры крупных бизнесменов страны Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Санкции подразумевают заморозку безналичных средств, имущества на территории России, а также запрет на перевод денег.

Читайте на РБК Pro
Бородатая планета: как хипстеризация охватила весь мир — The Economist Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Максим Ноготков: в России невозможно создать Кремниевую долину РБК Pro: карьерный маркетинг. Какие инструменты помогут найти работу
Украина Россия санкции
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Материалы по теме
Сенат США принял оборонный бюджет вопреки угрозе Трампа
Политика
Захарова назвала санкции США против фонда Кадырова неуклюжим пиар-ходом
Политика
Совет Европы раскритиковал отмену статьи закона о коррупции на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter