В Москве задержали подозреваемых в хищении более 122 млн руб.

Фото: МВД РФ

В Москве задержали подозреваемых в хищении свыше 122 млн руб. с банковских счетов. Об этом сообщается на сайте МВД.

В ведомстве установили, что злоумышленники изготавливали поддельные документы, удостоверяющие личность российских граждан. После этого они предъявляли их в офисах сотовой связи для перевыпуска сим-карт с номерами, привязанными к банковским картам. Затем получали доступ в личный кабинет в мобильном банке и переводили средства на свои счета.

По данному факту были возбуждены дела по ч. 4 ст. 158 УК России — «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере».

Злоумышленники были обнаружены и задержаны благодаря совместной работе сотрудников правоохранительных органов и Сбербанка, сообщили в МВД. При задержании у них были обнаружены телефоны, сим-карты и банковские карты.