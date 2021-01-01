Adrenaline Stadium повторно опечатают из-за сорванных пломб

Фото: adrenaline-stadium.ru

Клуб Adrenaline Stadium опечатают повторно, после того как неизвестные сорвали пломбы, установленные за несоблюдение мер против COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

«7 декабря был опечатан главный вход в помещения концертного зала, а также вход для VIP-зрителей. В настоящее время пломбы сорваны. В связи с этим в настоящее время проводится повторное опечатывание», — уточнила главный государственный санитарный врач по Северному административному округу Москвы Вера Тарасова (цитата по ТАСС).

Тарасова добавила, что в связи с инцидентом было возбуждено дело по ч. 2 ст. 6.3 КоАП России «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Сейчас полиция проводит расследование того, были ли пломбы сорваны случайно или преднамеренно.