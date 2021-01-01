В Москве от COVID-19 вылечились еще 5890 человек

За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 5890 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Таким образом, с начала пандемии число выздоровевших в Москве достигло 524 779 человек.

Ранее оперативный штаб сообщал, что за минувшие сутки в Москве зарегистрировали 76 смертей от COVID-19. С учетом этих данных,

общее число умерших в столице увеличилось до 9798. Всего в столице коронавирусную инфекцию выявили у 679 163 человек.

В Москве с 5 декабря началась вакцинация от коронавируса. На первом этапе прививки от COVID-19 получают медицинские работники, учителя и работники социальной сферы. Мэр Москвы Сергей Собянин 6 декабря заявил, что в Москве необходимо привить до 7 млн человек. Накануне глава города пообещал, что в Москве будут выпускать по 10 млн доз вакцин в месяц. По словам Собянина, в столице откроется совместный завод «Р-Фарм» и правительства города по производству вакцины от коронавируса «Спутник V», который станет самой крупной площадкой по производству препарата в России.