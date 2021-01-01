Российский сексолог Лев Щеглов умер после заражения коронавирусом

Российский сексолог и психотерапевт Лев Щеглов умер на 75-ом году жизни, перед смертью он болел COVID-19. Об этом написал в Facebook депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

«Ушел Лев Щеглов. Проклятый ковид...», — сообщил он.

По словам Вишневского, последние дни пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Щеглов родился 28 августа 1946 года. Окончил Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт по специальности «лечебное дело». Работал врачом-психотерапевтом, был доктором медицинских наук, профессором. Являлся учредителем и ректором негосударственного петербургского Института психологии и сексологии, одним из руководителей негосударственного Национального института сексологии.

С начала 1990-ых Щеглов популяризировал сексуальное просвещение. Он выступал на радио и в телепередачах, в том числе участвовал в программах «Адамово яблоко», «Синие страницы», «Откровенно об интимном», «Спросите у доктора Щеглова».