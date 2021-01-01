Умер снявшийся в «Пятом элементе» Том Листер-младший

Том Листер-младший (Фото: Jason Kempin / Getty Images)

Американского актер Тома Листера-младшего, сыгравшего эпизодическую роль в фильме «Пятый элемент», нашли мертвым в его квартире в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на департамент шерифа округа Лос-Анджелес.

Издание сообщает, что друзья и бизнес-партнеры актера накануне сообщили в полицию о пропаже Листера. Позднее сотрудники правоохранительных органов нашли его тело. По предварительным данным, Листер-младший умер от естественных причин.

Менеджер актера Синди Коуэн рассказал изданию Variety, что в последние дни у Листера появились симптомы COVID-19. После этого, как утверждает менеджер, актер отменил съемки.

Листеру было 62 года. Известен по ролям в комедии «Пятница» и сиквеле «Следующая пятница». В «Темном рыцаре» Листер сыграл роль заключенного. В пилотной серии «Звездный путь: Энтерпрайз» он сыграл Клаанга, первого клингона, вступившего в контакт с людьми. Кроме того Листер появлялся в музыкальных клипах для French Montana, 50 Cent, Sublime, Ice Cube, Chamillionaire и Young Bleed, а также озвучивал мультфильм «Зверополис».