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Роспотребнадзор опроверг данные о своих волонтерах на закрытых вечеринках

Фото: Яков Князев / ТАСС
Фото: Яков Князев / ТАСС

Информация о том, что в Тюмени Роспотребнадзор попросил волонтеров внедряться на новогодние закрытые вечеринки, чтобы потом провести там рейды, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

«Опубликованная информация носит фейковый характер и не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что достоверная информация о деятельности управления размещается только на официальных ресурсах ведомства.

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Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Накануне издание Baza в Telegram-канале сообщило, что тюменский Роспотребнадзор попросил местных волонтеров «вписываться» на новогодние вечеринки, чтобы потом прийти туда с полицией. Издание утверждало, что ряд волонтеров будут искать нарушителей в офлайне, а другие в интернете. Baza сообщала, что для волонтеров еще готовятся соответствующие инструкции, но поиск запрещенных вечеринок якобы уже начался.

С 16 ноября губернатор Тюменской области Александр Морр ограничил работу баров, кафе, и ресторанов. Заведениям запрещено работать с 23:00 до 06:00 часов. По данным оперативного штаба, в регионе с начала пандемии коронавирус выявили у 19 890 человек. Из них от инфекции умерли 154 пациента.

Тюмень волонтеры Роспотребнадзор
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