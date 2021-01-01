Роспотребнадзор опроверг данные о своих волонтерах на закрытых вечеринках

Фото: Яков Князев / ТАСС

Информация о том, что в Тюмени Роспотребнадзор попросил волонтеров внедряться на новогодние закрытые вечеринки, чтобы потом провести там рейды, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

«Опубликованная информация носит фейковый характер и не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что достоверная информация о деятельности управления размещается только на официальных ресурсах ведомства.

Накануне издание Baza в Telegram-канале сообщило, что тюменский Роспотребнадзор попросил местных волонтеров «вписываться» на новогодние вечеринки, чтобы потом прийти туда с полицией. Издание утверждало, что ряд волонтеров будут искать нарушителей в офлайне, а другие в интернете. Baza сообщала, что для волонтеров еще готовятся соответствующие инструкции, но поиск запрещенных вечеринок якобы уже начался.