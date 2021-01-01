Путин обязал чиновников отчитываться о владении криптовалютой

Фото: Filipe Bispo / ZUMA / Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении чиновниками сведений о цифровых активах. Об имеющейся в собственности криптовалюте и подобных активах они должны отчитаться до 30 июня 2021 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 января по 30 июня 2021 года претенденты на посты федеральной государственной службы, а также те, кто уже занимает государственные должности, должны уведомлять власти о цифровых финансовых активах, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте при их наличии.

Федеральным госорганам, Центробанку, местным органам власти и органам местного самоуправления, государственным внебюджетным фондам и госкорпорациям при подаче деклараций чиновников о доходах и собственности теперь нужно будет учитывать эти требования.

Во вторник, 8 декабря, генпрокурор России Игорь Краснов заявил о том, что прокуроры начнут отслеживать цифровые активы чиновников, которые они должны начать декларировать с 2021 года.