Экс-глава СПЧ назвал идею создания суда по правам человека «сверхновой»

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Идея создания в России специализированного суда по правам человека, выдвинутая во время совещания с президентом России членом Совета по правам человека (СПЧ), профессором кафедры уголовного права Российской государственной академии интеллектуальной собственности Евгением Мысловским, стала «сверхновой», раньше в СПЧ она не обсуждалась. Об этом рассказал в разговоре с РБК бывший глава СПЧ Михаил Федотов.

По словам правозащитника, существует много жалоб на несправедливые приговоры суда.

«Прокуратура завалена такими делами, и наиболее резонансные из них могли бы быть предметом разбирательства в таком специализированном суде. При этом суд будет рассматривать жалобы с точки зрения нарушения положений главы 2 Конституции России. В любом случае польза должна быть», — считает Федотов.

По его словам, идея требует серьезной проработки, потому что ее нужно аккуратно вписать в российскую судебную систему. Новый суд, по словам Федотова, может быть построен по модели Суда по интеллектуальным правам, который рассматривает строго определенные категории дел.