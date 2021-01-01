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Политика ,  
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Экс-глава СПЧ назвал идею создания суда по правам человека «сверхновой»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Идея создания в России специализированного суда по правам человека, выдвинутая во время совещания с президентом России членом Совета по правам человека (СПЧ), профессором кафедры уголовного права Российской государственной академии интеллектуальной собственности Евгением Мысловским, стала «сверхновой», раньше в СПЧ она не обсуждалась. Об этом рассказал в разговоре с РБК бывший глава СПЧ Михаил Федотов.

По словам правозащитника, существует много жалоб на несправедливые приговоры суда.

«Прокуратура завалена такими делами, и наиболее резонансные из них могли бы быть предметом разбирательства в таком специализированном суде. При этом суд будет рассматривать жалобы с точки зрения нарушения положений главы 2 Конституции России. В любом случае польза должна быть», — считает Федотов.

По его словам, идея требует серьезной проработки, потому что ее нужно аккуратно вписать в российскую судебную систему. Новый суд, по словам Федотова, может быть построен по модели Суда по интеллектуальным правам, который рассматривает строго определенные категории дел.

Путин назвал правильной идею создать в России суд по правам человека
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Необходимость в таком суде есть, но сопротивление при его создании будет очень сильным, предсказал эксперт. «В первую очередь будет сопротивляться судебная система, также правоохранительные органы будут категорически против таких изменений, — подчеркнул он, добавив, что «дело в косности нашей системы».

В четверг, 10 декабря, в ходе видеоконференции представителей СПЧ с президентом Владимиром Путиным член Совета Евгений Мысловский предложил президенту идею создания в России суда по правам человека.

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Путин эту инициативу назвал правильной. По словам главы государства, она требует проработки, поскольку подобные учреждения требуют финансирования и определенных изменений в системе.

СПЧ права человека Михаил Федотов новости
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