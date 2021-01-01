СК проверит инцидент со сработавшим датчиком разгерметизации на борту S7

Фото: Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ

Из-за сработавшего датчика разгерметизации на борту самолета Embraer-170 авиакомпании S7 Airlines организована проверка, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России. Инцидент произошел в самолете, вылетевшем из Новосибирска в Абакан утром 10 декабря.

Проверка проводится по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена» (ч. 1 ст. 263 УК).

Согласно сообщению СК, самолет S7 вылетел из аэропорта Толмачево около 7:00 по местному времени (3:00 мск). Во время полета на борту сработал датчик разгерметизации воздушного судна.

Несмотря на это, командир принял решение продолжить полет, и самолет в штатном режиме совершил посадку в аэропорту Абакана в 8:41 (4:41 мск).

«Пострадавших нет, воздушное судно не повреждено», — отметили в управлении. Всего на борту находились 44 пассажира, включая двоих детей, и пять членов экипажа.