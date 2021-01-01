В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным днем
В Ульяновской области 31 декабря будет выходным днем. Об этом сообщается на странице администрации региона во «ВКонтакте».
«Губернатор подписал соответствующее распоряжение. Выходной день будет перенесен с 26 на 31 декабря», — говорится в сообщении.
В пресс-службе администрации Ульяновской области подтвердили РБК данную информацию.
Ранее глава региона Сергей Морозов провел опрос в Instagram, который показал, что большинство местных жителей хотят выходной 31 декабря.
«Я полностью поддерживаю людей. Последний день уходящего года хочется провести в домашних приятных хлопотах и быть рядом с родными», — отметил он. Морозов распорядился перенести рабочий день на 26 декабря.