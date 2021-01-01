В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным днем

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 73,31 (-0,36) Инвестиции, 09 дек, 13:22
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 88,94 (-0,26) Инвестиции, 09 дек, 13:22
Как работают деньги: что предлагает финтех для управления капиталами РБК и Refinitiv, 11:47 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 декабря Общество, 11:47 СМИ узнали об интересе «Авангарда» к Илье Ковальчуку Спорт, 11:45 КамАЗ показал недорогой легковой автомобиль «Кама-1» Авто, 11:41 Лавров назвал главное достижение внешней политики России за 15 лет Политика, 11:40 Почему инвестиции в технологии необходимы в экономически сложное время Партнерский материал, 11:37 Митинг у правительства Армении. Прямая трансляция Политика, 11:30 Объем продаж биткоинов майнерами достиг максимума за три года Крипто, 11:28 Египет экстрадировал обвиняемого в краже 300 млн руб. у банка бизнесмена Общество, 11:28 В Петербурге второй день подряд выявили рекордное число заболевших COVID Общество, 11:26 В Ереване у здания правительства начались задержания противников Пашиняна Политика, 11:22 Каждый клиент — единственный: чего будут ждать покупатели в 2025 году Pro, 11:21 Как цифровые двойники защищают энергосети от аварий и лишних затрат РБК и «Сименс», 11:18 В России за сутки от COVID-19 умерли 562 человека Общество, 11:14
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,59 -0,37% EUR/RUB ₽88,97 -0,31% EUR/USD $1,21 +0,07%
Общество ,  
0 

В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным днем

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В Ульяновской области 31 декабря будет выходным днем. Об этом сообщается на странице администрации региона во «ВКонтакте».

«Губернатор подписал соответствующее распоряжение. Выходной день будет перенесен с 26 на 31 декабря», — говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Ульяновской области подтвердили РБК данную информацию.

Ранее глава региона Сергей Морозов провел опрос в Instagram, который показал, что большинство местных жителей хотят выходной 31 декабря.

«Я полностью поддерживаю людей. Последний день уходящего года хочется провести в домашних приятных хлопотах и быть рядом с родными», — отметил он. Морозов распорядился перенести рабочий день на 26 декабря.

В каких регионах 31 декабря будет выходным днем. Карта
Общество

В начале декабря в Кремле заявили, что власти регионов могут объявлять 31 декабря выходным днем. Официально этот день остается рабочим.

Читайте на РБК Pro
Бородатая планета: как хипстеризация охватила весь мир — The Economist Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Максим Ноготков: в России невозможно создать Кремниевую долину РБК Pro: карьерный маркетинг. Какие инструменты помогут найти работу

Так, во Владимирской, Рязанской, Курской, Белгородской, Томской областях, в Крыму и Татарстане ранее 31 декабря объявили выходным для госслужащих и бюджетников.

Для предприятий всех форм собственности 31 декабря объявили выходным в 11 регионах, включая Туву, Камчатку, Сахалин, Чувашию, Ставропольский край.

Руководство Калининградской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Омской, Курганской областей, Марий Эл и Башкортостана оставило последний день уходящего года рабочим.

Ульяновская область выходной день 31 декабря новости
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,59 -0,37% EUR/RUB ₽88,97 -0,31% EUR/USD $1,21 +0,07%
Материалы по теме
Глава Тувы объявил 31 декабря выходным днем
Общество
Россияне рассказали о своем отношении к выходному 31 декабря
Общество
Глава Камчатского края объявил 31 декабря выходным днем
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter