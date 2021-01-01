Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 73,31 (-0,36) Инвестиции, 09 дек, 13:22
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 88,94 (-0,26) Инвестиции, 09 дек, 13:22
В США начали налоговое расследование против сына Байдена Политика, 08:45 Facebook решили «расколоть», белорусам закрыли выезд. Главные новости РБК Общество, 08:33 Синоптики предупредили о потеплении в Москве на выходных Общество, 08:28 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 08:25 Экранное время перемен: какими будут выжившие кинотеатры — Bloomberg Pro, 08:18 Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска Политика, 08:12 IMDb назвал самые популярные сериалы 2020 года Общество, 08:09 Глава Тувы объявил 31 декабря выходным днем Общество, 08:04 Новый глава назначил финансовую проверку Мосгорсуда Общество, 08:00 Где растут самые старые деревья Москвы РБК и ДПиООС, 07:44 В России выставят на торги монету XVIII века за ₽217 млн Общество, 07:30 Германия подсчитала убытки Евросоюза от антироссийских санкций Политика, 07:06 Готовы ли вы к ипотеке. Тест РБК и ВТБ, 07:01 ЦБ решил защитить банковских клиентов от навязывания услуг «паспортами» Финансы, 07:00
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,86 +0,48% EUR/RUB ₽89,25 +0,29% EUR/USD $1,21 -0,2%
Общество ,  
0 

Глава Тувы объявил 31 декабря выходным днем

Шолбан Кара-оол
Шолбан Кара-оол (Фото: Global Look Press)

В Туве 31 декабря объявлен нерабочим днем. Об этом написал глава республики Шолбан Кара-оол в своем Instagram.

«Учитывая, каким сложным выдался 2020 [год], понимаю, как необходим отдых и полноценное чувство праздника. Проведите этот день в теплой семейной обстановке», — добавил он.

Власти Тувы перенесли рабочий день на субботу, 26 декабря, уточняется в сообщении.

В каких регионах 31 декабря будет выходным днем. Карта
Общество

Официально по стране этот день остается рабочим. В Кремле говорили, что власти регионов могут объявлять 31 декабря выходным днем в рамках субъекта.

В Мурманской, Вологодской, Костромской, Орловской, Саратовской, Волгоградской областях, в Чувашии, Ставропольском крае, а также на Камчатке и Сахалине объявили 31 декабря выходным днем для предприятий всех форм собственности.

Власти Калининградской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Омской, Курганской областей, Марий Эл и Башкортостана оставили последний день уходящего года рабочим.

Читайте на РБК Pro
Бородатая планета: как хипстеризация охватила весь мир — The Economist Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Максим Ноготков: в России невозможно создать Кремниевую долину РБК Pro: карьерный маркетинг. Какие инструменты помогут найти работу
Тува выходной день губернатор 31 декабря
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,86 +0,48% EUR/RUB ₽89,25 +0,29% EUR/USD $1,21 -0,2%
Материалы по теме
Россияне рассказали о своем отношении к выходному 31 декабря
Общество
Глава Камчатского края объявил 31 декабря выходным днем
Общество
В Вологодской области решили сделать 31 декабря выходным днем
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter