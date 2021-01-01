Глава Тувы объявил 31 декабря выходным днем

Шолбан Кара-оол (Фото: Global Look Press)

В Туве 31 декабря объявлен нерабочим днем. Об этом написал глава республики Шолбан Кара-оол в своем Instagram.

«Учитывая, каким сложным выдался 2020 [год], понимаю, как необходим отдых и полноценное чувство праздника. Проведите этот день в теплой семейной обстановке», — добавил он.

Власти Тувы перенесли рабочий день на субботу, 26 декабря, уточняется в сообщении.

Официально по стране этот день остается рабочим. В Кремле говорили, что власти регионов могут объявлять 31 декабря выходным днем в рамках субъекта.