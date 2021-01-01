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Совет Европы раскритиковал отмену статьи закона о коррупции на Украине

Решение Конституционного суда Украины об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновниками является недостаточно аргументированным и подрывает доверие к конституционному правосудию. К такому выводу пришла Венецианская комиссия Совета Европы.

«Венецианская комиссия признает, что решение № 13-r/2020 Конституционного суда Украины не имеет четкой аргументации, — говорится в опубликованном документе. — Это вызывает сожаление не только из-за негативного влияния на борьбу с коррупцией на Украине, но и потому, что такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию в целом».

В комиссии также предположили, что причиной отмены статьи мог стать конфликт интересов некоторых судей.

При этом Совет Европы счел необходимым соблюдать данное решение. В документе поясняется, что Верховной раде следует его выполнять, интерпретируя согласно международным стандартам и конституционным основам Украины. В частности, сохранить обязанность чиновников предоставлять финансовые декларации, выработать эффективные механизмы их проверки, а также предусмотреть специальные санкции за фальсификацию предоставляемых данных.

Зеленский заявил о заговоре олигархов после решения Конституционного суда
Политика
Владимир Зеленский

Конституционный суд Украины отменил ряд положений антикоррупционного законодательства 27 октября 2020 года. Тогда национального агентство по вопросам предотвращений коррупции закрыло доступ к реестру электронных деклараций чиновников, а также прекратило их проверку, хранение и обнародование. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что система продолжит работу, несмотря на решение суда.

Решение Конституционного суда вызвало протесты граждан. На фоне митингов Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором предложил признать недействительным данное решение, а также лишить полномочий судей. Тогда Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что у этого законопроекта есть признаки «конституционного переворота».

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Позднее украинский лидер заявил, что принятое судом решение является заговором части старых элит и олигархов против него лично и против страны.

Совет Европы Венецианская комиссия Украина антикоррупционное законодательство
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