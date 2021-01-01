Совет Европы раскритиковал отмену статьи закона о коррупции на Украине

Решение Конституционного суда Украины об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновниками является недостаточно аргументированным и подрывает доверие к конституционному правосудию. К такому выводу пришла Венецианская комиссия Совета Европы.

«Венецианская комиссия признает, что решение № 13-r/2020 Конституционного суда Украины не имеет четкой аргументации, — говорится в опубликованном документе. — Это вызывает сожаление не только из-за негативного влияния на борьбу с коррупцией на Украине, но и потому, что такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию в целом».

В комиссии также предположили, что причиной отмены статьи мог стать конфликт интересов некоторых судей.

При этом Совет Европы счел необходимым соблюдать данное решение. В документе поясняется, что Верховной раде следует его выполнять, интерпретируя согласно международным стандартам и конституционным основам Украины. В частности, сохранить обязанность чиновников предоставлять финансовые декларации, выработать эффективные механизмы их проверки, а также предусмотреть специальные санкции за фальсификацию предоставляемых данных.