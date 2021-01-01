В Петербурге проверят отказавшиеся соблюдать ограничения заведения

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Петербургские власти намерены провести проверки в заведениях из так называемой «Карты сопротивления», которые отказались соблюдать ограничения из-за распространения коронавируса, введенные на новогодние праздники. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин в обращении, показанном телеканалом «Санкт-Петербург».

«Мы не будем совершать какие-то резкие, эмоциональные поступки, но список опубликован открыто, поэтому нам предлагают открытые действия», — сказал Елин. «Мы вот эти организации проверим и посмотрим, насколько они работают без нарушений», — добавил он.

Он отметил, что такие заявления, как «а вот мы все равно будем работать, и ничего вы с нами не сделаете», вызывают огорчение, так как они раскалывают общество. В то же время, считает Елин, большинство предпринимателей в Петербурге законопослушны, «понимают, чем продиктованы такие решения, и намерены их выполнять».

Закрытие заведений в предпраздничные и праздничные дни вице-губернатор назвал тяжелым решением, но необходимым, так как это поможет избежать перепрофилирования больниц под пациентов с COVID-19.