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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге проверят отказавшиеся соблюдать ограничения заведения

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Петербургские власти намерены провести проверки в заведениях из так называемой «Карты сопротивления», которые отказались соблюдать ограничения из-за распространения коронавируса, введенные на новогодние праздники. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин в обращении, показанном телеканалом «Санкт-Петербург».

«Мы не будем совершать какие-то резкие, эмоциональные поступки, но список опубликован открыто, поэтому нам предлагают открытые действия», — сказал Елин. «Мы вот эти организации проверим и посмотрим, насколько они работают без нарушений», — добавил он.

Он отметил, что такие заявления, как «а вот мы все равно будем работать, и ничего вы с нами не сделаете», вызывают огорчение, так как они раскалывают общество. В то же время, считает Елин, большинство предпринимателей в Петербурге законопослушны, «понимают, чем продиктованы такие решения, и намерены их выполнять».

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Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

Закрытие заведений в предпраздничные и праздничные дни вице-губернатор назвал тяжелым решением, но необходимым, так как это поможет избежать перепрофилирования больниц под пациентов с COVID-19.

Более 40 баров, кафе и других заведений Петербурга отказались соблюдать ограничения в праздничные дни. «Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются», — говорится в описании «Карты сопротивления».

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом власти Петербурга ограничили работу заведений перед Новым годом и в праздники. Так, с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января предприятия общественного питания будут закрыты с 19:00 до 6:00. А с 30 декабря по 3 января работа заведений общепита должна быть прекращена полностью.

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Петербург занимает второе место после Москвы по числу случаев заболевания COVID-19. По последним данным, в городе с начала эпидемии выявлено 155 628 случаев, умерли 5947 человек, выздоровели 87 969.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Санкт-Петербург ограничения коронавирус
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