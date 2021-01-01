Задержанные в Турции российские журналисты прилетели в Москву

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Задержанные в Турции журналисты российского телеканала НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин вернулись в Москву. Об этом сообщает пресс-служба канала.

«Благодарим МИД России, посольство России в Анкаре и Генконсульство России в Стамбуле за помощь», — отмечается в сообщении.

Журналисты снимали в Турции сюжет о производстве беспилотников. Полиция задержала их в начале декабря в пригороде Стамбула, пояснив, что корреспонденты вели съемку без разрешения около центра исследований и разработок беспилотников. В свою очередь, НТВ указало, что на улице, где работали репортеры, съемка не запрещена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости», что вопрос освобождения журналистов «решался по дипломатическим каналам». В итоге турецкая прокуратура отказалась от своих обвинений, журналистов освободили и депортировали на родину.