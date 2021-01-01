Умер работавший с Тарковским режиссер Александр Гордон

Александр Гордон (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Кинорежиссер Александр Гордон умер в возрасте 88 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«На 89-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Гордона Александра Витальевича», — говорится в сообщении. Члены союза выражают соболезнования родным и близким кинематографиста.

Александр Гордон — выпускник режиссерского факультета ВГИКа 1960 года, учился у Михаила Ромма. Гордон работал над фильмами Андрея Тарковского «Ностальгия» и «Жертвоприношение» в качестве режиссера дубляжа, снял вместе с ним картины «Убийцы» и «Сегодня увольнения не будет».

Среди работ режиссера также — «Последняя ночь в раю», «Сергей Лазо», «Кража», «Схватка в пурге», «Сцены из семейной жизни», «Человек, который закрыл город», «Двойной обгон», «Выкуп», «Футболист». Кроме того, Гордон написал книгу о Тарковском «Не утоливший жажды. Воспоминания об Андрее Тарковском» и ряд других.