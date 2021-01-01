Путин заявил о необходимости вернуть РПЦ объекты Александро-Невской лавры

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

На территории Александро-Невской лавры есть объекты, которые надо вернуть Русской православной церкви. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

По его словам, «на территории лавры есть некоторые объекты, которые надо бы вернуть».

«Мы говорили со Святейшим патриархом, мы также прорабатываем эту историю», — ответила Путину Любимова.

Как в октябре сообщал ТАСС, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил губернатора Петербурга Александра Беглова передать РПЦ шесть зданий Государственного музея городской скульптуры.

Однако, как заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, передать эти здания — Благовещенскую и Лазаревскую церкви — невозможно, поскольку в них находятся экспонаты музея. У города нет денег, чтобы построить для экспонатов новое здание, сказал он.