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Политика ,  
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Путин заявил о необходимости вернуть РПЦ объекты Александро-Невской лавры

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

На территории Александро-Невской лавры есть объекты, которые надо вернуть Русской православной церкви. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

По его словам, «на территории лавры есть некоторые объекты, которые надо бы вернуть».

«Мы говорили со Святейшим патриархом, мы также прорабатываем эту историю», — ответила Путину Любимова.

Как в октябре сообщал ТАСС, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил губернатора Петербурга Александра Беглова передать РПЦ шесть зданий Государственного музея городской скульптуры.

Однако, как заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, передать эти здания — Благовещенскую и Лазаревскую церкви — невозможно, поскольку в них находятся экспонаты музея. У города нет денег, чтобы построить для экспонатов новое здание, сказал он.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову рассмотреть возможность передать Александро-Невской лавре участком земли, расположенные рядом с Митрополичьим садом, сообщало ранее издание 47news.ru со ссылкой на протокол совещания о праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Также издание писало, что в протоколе совещания ставится вопрос о возможности перемещения после реставрации раки для мощей князя Александра Невского из «Эрмитажа» в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры.

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Александро-Невская лавра — первый монастырь Санкт-Петербурга, основан в 1713 году при Петре I. В лавре содержатся мощи Александра Невского. С 2000 года лавра принадлежит Санкт-Петербургской епархии.

Владимир Путин РПЦ Санкт-Петербург Ольга Любимова
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