Грузовой корабль Cargo Dragon вышел на орбиту и взял курс на МКС

Фото: SpaceX / YouTube

Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX совершил отстыковку от ракеты-носителя и теперь взял курс к Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в заявлении NASA (Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США) на странице в Twitter.

«Автономная стыковка состоится завтра примерно в 01:30 по времени Восточного побережья» — говорится в сообщении.

Cargo Dragon успешно стартовал к Международной космической станции при помощи тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX 6 декабря в 11:17 по времени Восточного побережья США (19:17 мск) с пускового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Трансляция пуска велась на сайте компании.

Это первый полет модифицированного грузового корабля Cargo Dragon 2, способного доставить на МКС на 20% больше груза, а также автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором. Запуск осуществляется в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

Cargo Dragon должен доставить на МКС более 2 т продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения до 250 научных экспериментов экипажем станции. Грузовой корабль пробудет в составе станции около месяца.