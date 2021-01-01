МЧС назвало возможную причину пожара в павильоне с пиротехникой в Ростове

Видео: МЧС России

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Причиной возгорания в павильоне с пиротехникой на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону могла стать неисправность электропроводки. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Предварительная причина — аварийный режим работы электропроводки. После полной ликвидации пожара точную причину установят специалисты испытательной пожарной лаборатории», — заявили в ведомстве.

Видео: МЧС России

Ранее сообщалось, что пожар распространился на 4 тыс. кв. м., возгоранию присвоили четвертый уровень сложности. К тушению привлекли 446 человек и 134 единицы техники, огонь удалось локализовать на трех из пяти участков.