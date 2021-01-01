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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19

Фото:Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали 3753 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.

Это является рекордным показателем для города за все время пандемии. Накануне в Петербурге выявили 3726 новых случаев заражения, а всего с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 148 153 человек.

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За прошедшие сутки в Петербурге умерли 47 человек с COVID-19. Общее количество летальных исходов достигло 5 830 человек. Выздоровели за сутки 1903 пациентов.

Всего в России за прошедшие сутки выявили рекордные 29 039 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в стране заболели 2 460 770 человек, выздоровели 1 937 738 человек.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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