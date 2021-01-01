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Общество ,  
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Эксперт описала типичную жертву телефонных мошенников

Чаще всего жертвами телефонных мошенников, выдающих себя за сотрудников банков, становятся одинокие мужчины с высшим образованием. Об этом сообщила председатель правления КБ «ФинТех» Татьяна Федорцова, передает «Прайм».

По словам Федорцовой, мужчины составляют 57% жертв мошенников, женщины — 43%.

На уговоры перевести деньги со счета на счет чаще попадаются молодые люди до 25 лет. В этом случае мошенники могут пообещать «быстрые и легкие деньги, якобы выплаты от государства, на что молодежь часто реагирует», отметила Федорцова.

В то же время люди пожилого возраста в шесть раз чаще сообщают злоумышленникам данные своей карты. «Пенсионеры больше доверяют, легче идут на контакт с незнакомцами, их легко напугать — в результате они могут сказать мошенникам данные карты и потерять деньги», — сказала эксперт.

Какими способами мошенники похищают деньги с карт. Как не стать жертвой
Финансы
Фото:Hector Vivas / Getty Images

Федорцова добавила, что люди с высшим образованием лишаются своих средств на карте в три раза чаще.

Также эксперт отметила, что большинство жертв мошенников — незамужние и неженатые люди. Она объяснила это тем, что супруги склонны согласовывать друг с другом решения относительно денег, что защищает их от потери средств.

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Как сообщалось ранее, за первое полугодие 2020 года мошенники украли у банковских клиентов с их карт и счетов 4 млрд руб., совершив более 360 тыс. несанкционированных операций. Из этой суммы банки вернули пострадавшим только 12,1%.

мошенники телефон
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