Эксперт описала типичную жертву телефонных мошенников

Чаще всего жертвами телефонных мошенников, выдающих себя за сотрудников банков, становятся одинокие мужчины с высшим образованием. Об этом сообщила председатель правления КБ «ФинТех» Татьяна Федорцова, передает «Прайм».

По словам Федорцовой, мужчины составляют 57% жертв мошенников, женщины — 43%.

На уговоры перевести деньги со счета на счет чаще попадаются молодые люди до 25 лет. В этом случае мошенники могут пообещать «быстрые и легкие деньги, якобы выплаты от государства, на что молодежь часто реагирует», отметила Федорцова.

В то же время люди пожилого возраста в шесть раз чаще сообщают злоумышленникам данные своей карты. «Пенсионеры больше доверяют, легче идут на контакт с незнакомцами, их легко напугать — в результате они могут сказать мошенникам данные карты и потерять деньги», — сказала эксперт.