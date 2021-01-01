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Общество ,  
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В Варшаве протестующие фермеры заблокировали тракторами дорогу

Фото:projektAGROunia / Facebook
Фото: projektAGROunia / Facebook

В Варшаве в ходе протестов фермеры заблокировали улицы десятью тракторами. Об этом сообщила Gazeta Wyborcza.

По данным газеты, тракторы въехали в столицу утром 5 декабря. Фермеры разбросали на проезжей части капусту и выстроились на улицах Плоцкая и Каспшака. Издание уточнило, что в забастовке принимает участие глава организации фермеров АгроУния Михал Колодзейчак.

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Как передает радиостанция RMF.FM, протестующие требуют доплаты для фермеров и производителей, которые продают продукцию по закупочным ценам ниже порога рентабельности, а также приоритет для польских товаров в магазинах.

На место прибыла полиция. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что массовые мероприятия в стране запрещены из-за пандемии коронавируса, и пригрозили уголовной ответственностью за нарушение ограничительных мер.

Позднее Колодзейчак объявил о возвращении протестующих домой. «Мы возвращаемся, мы не будем конфликтовать с полицией», — заявил он. Тем не менее Колодзейчак предупредил, что фермеры еще вернутся в Варшаву.

Ранее, 3 декабря, глава АгроУнии в интервью RMF.FM анонсировал субботние протесты.

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«Такого протеста еще не было. С тех пор, как я себя помню, мечта многих людей заключалась в том, чтобы в Варшаве были тракторы», — отметил он. Фермеры изначально планировали проехать через весь город.

Варшава трактор фермеры протесты
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