В Варшаве протестующие фермеры заблокировали тракторами дорогу

Фото: projektAGROunia / Facebook

В Варшаве в ходе протестов фермеры заблокировали улицы десятью тракторами. Об этом сообщила Gazeta Wyborcza.

По данным газеты, тракторы въехали в столицу утром 5 декабря. Фермеры разбросали на проезжей части капусту и выстроились на улицах Плоцкая и Каспшака. Издание уточнило, что в забастовке принимает участие глава организации фермеров АгроУния Михал Колодзейчак.

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Как передает радиостанция RMF.FM, протестующие требуют доплаты для фермеров и производителей, которые продают продукцию по закупочным ценам ниже порога рентабельности, а также приоритет для польских товаров в магазинах.

На место прибыла полиция. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что массовые мероприятия в стране запрещены из-за пандемии коронавируса, и пригрозили уголовной ответственностью за нарушение ограничительных мер.