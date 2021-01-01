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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ исключили возможность искоренить COVID-19 только вакцинацией

Вакциация от коронавирусной инфекции поможет остановить пандемию только в сочетании со всеми действующими эпидемиологическими мерами. Об этом на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Вакцинация не означает искоренения COVID-19. Мы должны добавить вакцины к существующему арсеналу мер. Если мы добавим вакцины к нашим текущим действиям, у нас есть значительная вероятность снижения уровня передачи заболевания и потенциально остановки передачи», — цитирует его агентство ТАСС.

ВОЗ ужесточила правила ношения масок во время пандемии
Общество
Фото:Pierre Crom / Getty Images

Он также отметил, что если удастся остановить смертность от COVID-19 и снять нагрузку с системы здравоохранения, общество сможет прийти к «новой нормальности». Однако для этого потребуются серьезные усилия, так как каждую неделю появляются 4 млн новых заболевших. Райан добавил, что наиболее критичной ситуация остается в Северной Америке и Европе.

«Эта эпидемиологическая ситуация не была стабилизирована. Я хочу ясно дать понять — она не стабилизирована», — подчеркнул он.

28 ноября ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте заразившихся коронавирусом в мире. По данным организации, тогда за 24 часа инфекцию обнаружили у 747 тыс. человек. При этом всего за время пандемии в мире заболели более 64 млн человек. Свыше 1,5 млн человек умерли. Однако, по данным американского Университета Хопкинса, в мире зарегистрировано уже боле 65,7 млн случаев заражения.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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