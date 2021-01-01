В ВОЗ исключили возможность искоренить COVID-19 только вакцинацией

Вакциация от коронавирусной инфекции поможет остановить пандемию только в сочетании со всеми действующими эпидемиологическими мерами. Об этом на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Вакцинация не означает искоренения COVID-19. Мы должны добавить вакцины к существующему арсеналу мер. Если мы добавим вакцины к нашим текущим действиям, у нас есть значительная вероятность снижения уровня передачи заболевания и потенциально остановки передачи», — цитирует его агентство ТАСС.

Он также отметил, что если удастся остановить смертность от COVID-19 и снять нагрузку с системы здравоохранения, общество сможет прийти к «новой нормальности». Однако для этого потребуются серьезные усилия, так как каждую неделю появляются 4 млн новых заболевших. Райан добавил, что наиболее критичной ситуация остается в Северной Америке и Европе.

«Эта эпидемиологическая ситуация не была стабилизирована. Я хочу ясно дать понять — она не стабилизирована», — подчеркнул он.