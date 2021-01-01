В Роспотребнадзоре назвали главный недостаток масок с клапаном

Маски с клапаном защищают от коронавируса, но пропускают вирус наружу, отметил эксперт ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. В некоторых странах действует запрет на ношение таких масок на борту самолета

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Маски с клапаном помогают защититься от коронавируса, однако если ее носит инфицированный человек, то он может инфицировать других. Об этом, как передает «РИА Новости», рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Маски с клапаном нужны только для медицинских работников при исполнении их профессиональных обязанностей. Маски с клапаном облегчают выдох, при этом человек, если он инфицирован, все свои вирусы отдает окружающим», — сказал Лебедев.

Эксперт также рассказал, что некоторые западные авиакомпании уже не пускают в самолет пассажиров с такими масками из-за опасений распространения вируса.

Накануне Лебедев высказался о ношении шарфов вместо масок. По его словам, шарф, надетый вместо маски, не может заменить гигиеническую маску. «Маски — это средства индивидуальной защиты барьерного типа, они устанавливают препятствие между вирусом и человеком», — сказал Лебедев.