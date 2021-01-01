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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор выявил нарушения мер против COVID-19 в музее «Царицыно»

Фото:АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве выявили несоблюдение мер против распространения коронавируса в музее-заповеднике «Царицыно», где был обнаружен очаг инфекции, сообщается на сайте ведомства.

«При проведении расследования выявлены факты нарушения требований санитарного законодательства и невыполнения юридическим лицом мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции», — говорится в сообщении.

Речь идет об отсутствии антисептиков в местах общего пользования, а также контроля за прохождением тестирования на COVID-19 сотрудниками клининговой компании, занимающимися уборкой в зданиях. Кроме того, «не представлены документы о техническом обслуживании и эффективности работы системы вентиляции».

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

В музее-заповеднике коронавирусом заразились пятеро работников, несмотря на это, администрация не разъяснила сотрудникам меры профилактики коронавирусной инфекции, не усилила дезинфекцию, не перевела сотрудников на удаленную работу, указали в Роспотребнадзоре.

В отношении музея-заповедника «Царицыно» составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих). По указанной статье предусмотрен штраф в размере от 50 тыс. до 150 тыс. руб. для должностных лиц, от 200 тыс. до 500 тыс. руб. для юридических лиц (или приостановление деятельности на срок до 90 суток). Материалы будут направлены в Нагатинский районный суд.

Сотрудники Роспотребнадзора выявили 75 человек, контактировавших с зараженными. Они должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. Работники отделов, где были выявлены случаи заболевания COVID-19, переведены на удаленку. Администрации предписано усилить противоэпидемические мероприятия на территории музея-заповедника.

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В ноябре власти Москвы ввели ряд ограничений в связи с распространением коронавируса. В частности, закрыты все федеральные и городские музеи. Ограничения продлятся до середины января.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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<10 000
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<20 000
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от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Роспотребнадзор музей коронавирус
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