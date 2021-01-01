Роспотребнадзор выявил нарушения мер против COVID-19 в музее «Царицыно»

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Сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве выявили несоблюдение мер против распространения коронавируса в музее-заповеднике «Царицыно», где был обнаружен очаг инфекции, сообщается на сайте ведомства.

«При проведении расследования выявлены факты нарушения требований санитарного законодательства и невыполнения юридическим лицом мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции», — говорится в сообщении.

Речь идет об отсутствии антисептиков в местах общего пользования, а также контроля за прохождением тестирования на COVID-19 сотрудниками клининговой компании, занимающимися уборкой в зданиях. Кроме того, «не представлены документы о техническом обслуживании и эффективности работы системы вентиляции».

В музее-заповеднике коронавирусом заразились пятеро работников, несмотря на это, администрация не разъяснила сотрудникам меры профилактики коронавирусной инфекции, не усилила дезинфекцию, не перевела сотрудников на удаленную работу, указали в Роспотребнадзоре.