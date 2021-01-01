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Пандемия коронавируса ,  
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В Татарстане в Новый год кафе разрешили работать до трех часов ночи

Фото:Ian Forsyth / Getty Images
Фото: Ian Forsyth / Getty Images

В Республике Татарстан в ночь с 31 декабря на 1 января рестораны и места общественного питания будут работать до трех часов ночи, в остальные дни они по-прежнему работают до полуночи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

С конца октября в регионе заведениям общепита запретили работать после 23:00, однако затем глава республики Рустам Минниханов разрешил работу до 12 часов ночи.

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Фото:Комсомольская правда / Global Look Press

Как пишет «РБК Татарстан», решение по новогодней ночи было принято по просьбе Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Республики Татарстан.

По последним данным, за прошедшие сутки в регионе выявили 87 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в республике зафиксировали 10 601 случай, умер 141 человек.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус 31 декабря Татарстан
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