В Татарстане в Новый год кафе разрешили работать до трех часов ночи

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В Республике Татарстан в ночь с 31 декабря на 1 января рестораны и места общественного питания будут работать до трех часов ночи, в остальные дни они по-прежнему работают до полуночи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

С конца октября в регионе заведениям общепита запретили работать после 23:00, однако затем глава республики Рустам Минниханов разрешил работу до 12 часов ночи.

Как пишет «РБК Татарстан», решение по новогодней ночи было принято по просьбе Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Республики Татарстан.

По последним данным, за прошедшие сутки в регионе выявили 87 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в республике зафиксировали 10 601 случай, умер 141 человек.